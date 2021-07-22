قطر والولايات المتحدة تبحثان زيادة الاستثمارات الدفاعية

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب للكونغرس الأمريكي، آدام سميث، زيادة الاستثمارات في المشاريع الدفاعية المشتركة للبلدين.

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وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بأن آل ثاني اجتمع مع سميث أمس الأربعاء في واشنطن، حيث جرى خلال المحادثات "استعراض علاقات التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات الدفاعية بين البلدين، وتطرق إلى القاعدة الجوية الأمريكية في العديد، وتعزيز حقوق العمال في قطر، وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وأكد آل ثاني خلال الاجتماع، حسب البيان، "على العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وشدد على استمرار جهود دولة قطر لحفظ وصون حقوق العمال".

وتعتبر "العديد" أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزا أساسيا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة، كما تعد من أهم ضمانات العلاقات الوثيقة بين البلدين.

واتفقت الولايات المتحدة وقطر، في يناير 2019، خلال أعمال الجولة الثانية من "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، على توسيع السلطات القطرية قاعدة "العديد"، التي تحتضن حاليا نحو 13 ألف عسكري أمريكي، وذلك على حساب الدوحة التي تقدمت بهذه المبادرة.

المصدر: RT