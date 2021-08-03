مصر.. مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة غرقا بترعة الشيخ زايد
Reuters
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لقي شاب و3 أطفال من أسرة مصرية مصرعهم غرقا في فرع 23 من ترعة الشيخ زايد في نطاق مدينة الحمام بالساحل الشمالي شرقى مرسى مطروح بـ230 كيلومترا.
واستقبل مستشفى الحمام المركزي جثث فرح بخيت عبد النبي 11 سنة وأحمد بخيت عبد النبي 8 سنوات وبخيت عبد النبي السيد 38 سنة، وسيف محسن عبد النبي 10 سنوات، وجميعهم من قرية العميد التابعة لمركز الحمام.
وتم تحرير محضر في الواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
المصدر: RT