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غانتس: مستعدون لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

غانتس: مستعدون لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة
Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "تل أبيب مستعدة لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة".

وفي تغريدة عبر "تويتر" أشار غانتس إلى زيارته "فرقة غزة العسكرية" بالقرب من القطاع، مشددا على "وجوب عمل إسرائيل من أجل الحفاظ على هدنة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تهدف إلى استمرار حالة الهدوء مع أهالي القطاع".

وأضاف أن "إسرائيل على استعداد كامل لأي سيناريوهات محتملة مع قطاع غزة، سواء الذهاب إلى تصعيد جديد أو الوصول إلى هدنة".

ولفت إلى أن تل أبيب ستعمل على استعادة الجنود الأسرى لدى حركة "حماس".

وأوضح أن "القوات الإسرائيلية تقوم بإعداد مئات الأهداف العملياتية لسكان الجنوب الإسرائيلي وإبعاد أي تهديد عنهم".

المصدر: RT

 

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