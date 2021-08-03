غانتس: مستعدون لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "تل أبيب مستعدة لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة".

وفي تغريدة عبر "تويتر" أشار غانتس إلى زيارته "فرقة غزة العسكرية" بالقرب من القطاع، مشددا على "وجوب عمل إسرائيل من أجل الحفاظ على هدنة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تهدف إلى استمرار حالة الهدوء مع أهالي القطاع".

סיירתי היום באוגדת עזה וקיימתי הערכת מצב. ישראל מוכנה לכל תרחיש - הסדרה או הסלמה.



נמשיך לפעול כדי שהשקט ישמר לטווח ארוך, שאזרחי עזה יזכו לרווחה כלכלית ושהבנים כולם ישובו הביתה. לצד זאת, אנחנו נערכים גם מבצעית עם מאות מטרות חדשות כדי להגן על תושבי הדרום ולהסיר כל גורם מאיים. pic.twitter.com/niGZTxYbue — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 3, 2021

وأضاف أن "إسرائيل على استعداد كامل لأي سيناريوهات محتملة مع قطاع غزة، سواء الذهاب إلى تصعيد جديد أو الوصول إلى هدنة".

ولفت إلى أن تل أبيب ستعمل على استعادة الجنود الأسرى لدى حركة "حماس".

وأوضح أن "القوات الإسرائيلية تقوم بإعداد مئات الأهداف العملياتية لسكان الجنوب الإسرائيلي وإبعاد أي تهديد عنهم".

المصدر: RT