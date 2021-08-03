تونس.. اتحاد الشغل يطالب بحكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة ذو خبرة (فيديو)

صرح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم الثلاثاء، بأن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة ويرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.

وأكد الطبوبي على ضرورة عدم تواصل اعتماد الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس لفترة طويلة.

وشدد الطبوبي عقب انعقاد الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد في الحمامات، على ضرورة أن يوضح الرئيس الرؤية بخصوص تفاصيل خارطة الطريق التي سيتم اعتمادها في الفترة القادمة، معتبرا أن المنظومة القديمة قد انتهت وأن البلاد هي اليوم في حاجة إلى مراجعات وإصلاحات.

وحذر الطبوبي من انزلاق تونس إلى لعبة المحاور الأجنبية ومن التدخل في شأنها الداخلي، قائلا إن تونس يجب أن تحتفظ في هذه المرحلة بسيادة قرارها.

وصرح سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل "لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة".

وأضاف "علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية".

وحث اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس الرئيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.

وتأتي دعوة اتحاد الشغل بعد تسعة أيام من إقالة سعيد لرئيس الوزراء وتجميد الحكومة واستئثاره بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.

ودافع سعيد عن تلك الخطوة قائلا إنها دستورية وتعهد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن حتى الآن عن تكليف أي شخصية.

ولم يعلن سعيد حتى الآن عن خارطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد لكنه أوضح لاحقا في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.

المصدر: RT + وكالات