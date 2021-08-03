مسؤول تونسي سابق: قيس سعيد بالغ في إهانة وزير المالية وتشويهه

اعتبر مدير الديوان الرئاسي التونسي الأسبق عدنان منصر أن الرئيس قيس سعيد "بالغ في إهانة وزير المالية السابق وتشويه، مضيفا أن "الناس لديها كرامة وعائلات".

وكتب على "فيسبوك": "إذا أجهزتك لا تعرف أن وزير المالية كان منذ أيام فقط في تونس، وأنه غادر من المطار كأي مواطن لأن ليس هناك تبعات ضده، فهذا مشكل آخر".

وأضاف، أن "الاحترام هو أول حقوق الإنسان، يعني عندما وزير المالية يقدم بك شكاية من أجل الافتراء والتشويه، عندها ستأخذ القضية مجراها مثل قضايا أخرى".



وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أمس الاثنين أن وزير المالية المعفى من منصبه علي الكعلي متوار عن الأنظار وهاتفه مغلق، مشيرا إلى أنه "تم الاتصال به في عدة مناسبات ولم يحضر".

وخلال لقائه سهام البوغديري نمصية المكلفة بتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، قال سعيد: كما سرق (مصطفى) خزندار الخزينة وهرب.. لا أعلم إذا الوزير (الكعلي) سرق أم لا"، مشيرا إلى أنه "لا أثر له"، مشددا على "ضرورة إرجاع أموال الشعب التونسي وإرساء العدالة الجبائية".

المصدر: "صفحة عدنان منصر – فيسبوك"