الرئيس التونسي: وزير المال المعفى من مهامه متوار عن الأنظار وهاتفه مغلق
Reuters Zoubeir Souissi
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أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أن وزير المالية المعفى من منصبه علي الكعلي متوار عن الأنظار وهاتفه مغلق، مشيرا إلى أنه "تم الاتصال به في عدة مناسبات ولم يحضر".
وخلال لقائه سهام البوغديري نمصية المكلفة بتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، قال سعيد: كما سرق (مصطفى) خزندار الخزينة وهرب.. لا أعلم إذا الوزير (الكعلي) سرق أم لا"، مشيرا إلى أنه "لا أثر له".
وشدد على ضرورة إرجاع أموال الشعب التونسي وإرساء العدالة الجبائية .
وكان سعيّد أعفى الكعلي من منصب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وكلّف نمصية بتسيير شؤون الوزارة.
المصدر: "نسمة"