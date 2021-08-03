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الجزائر.. تجميد إبرام عقود الزواج عبر كافة بلديات تلمسان

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تجميد إبرام عقود الزواج عبر كافة بلديات تلمسان
Reuters ABDELAZIZ BOUMZAR
الجزائر العاصمة
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أمر والي ولاية تلمسان غربي الجزائر كافة رؤساء الدوائر والبلديات بتجميد إبرام عقود الزواج حتى إشعار آخر. 

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الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات كورونا اليومية
الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات كورونا اليومية

جاء ذلك في برقية مستعجلة وجهها الوالي أمومن مرموري لكافة رؤساء الدوائر والبلديات في الولاية.

وأشار الوالي إلى أن القرار يأتي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت الجزائر خلال الأيام الماضية أرقاما غير مسبوقة في الوفيات والإصابات اليومية بكورونا.

المصدر: "النهار أولاين"

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