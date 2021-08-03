الجزائر.. تجميد إبرام عقود الزواج عبر كافة بلديات تلمسان

أمر والي ولاية تلمسان غربي الجزائر كافة رؤساء الدوائر والبلديات بتجميد إبرام عقود الزواج حتى إشعار آخر.

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جاء ذلك في برقية مستعجلة وجهها الوالي أمومن مرموري لكافة رؤساء الدوائر والبلديات في الولاية.

وأشار الوالي إلى أن القرار يأتي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت الجزائر خلال الأيام الماضية أرقاما غير مسبوقة في الوفيات والإصابات اليومية بكورونا.

المصدر: "النهار أولاين"