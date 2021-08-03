أردوغان يتصل بميقاتي: نتمنى أن يوفق سريعا بإنجاز الحكومة

اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي، متنميا أن يوفق سريعا بإنجاز الحكومة المناسبة لمعالجة الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة.

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وأفاد موقع "لبنان 24" بأن أردوغان استفسر خلال الاتصال عن موضوع الحرائق التي وقعت في أكثر من منطقة لبنانية، لا سيما في عكار والهرمل، معلنا عن وضع الإمكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة.

بدوره، شكر ميقاتي للرئيس التركي اتصاله، مؤكدا العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية–التركية في كل المجالات.

المصدر: لبنان 24