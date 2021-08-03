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السعودية تعلن تطعيم ربع سكانها وتدعو الطلاب لأخذ جرعتي اللقاح قبل الفصل الدراسي

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن تطعيم ربع سكانها وتدعو الطلاب لأخذ جرعتي اللقاح قبل الفصل الدراسي
Reuters
صورة تعبيرية من السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ربع سكان المملكة تحصنوا بجرعتين من لقاح كورونا.

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ودعت الوزارة، جميع الطلاب والطالبات، ما فوق 12 عاما، إلى ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس الجاري، للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وكانت الصحة السعودية أعلنت أمس، عن تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع الإجمالي إلى 527877، وتسجيل 10 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 8259.

المصدر: الإخبارية السعودية + وزارة الصحة السعودية

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