السعودية تعلن تطعيم ربع سكانها وتدعو الطلاب لأخذ جرعتي اللقاح قبل الفصل الدراسي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ربع سكان المملكة تحصنوا بجرعتين من لقاح كورونا.

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ودعت الوزارة، جميع الطلاب والطالبات، ما فوق 12 عاما، إلى ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس الجاري، للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وكانت الصحة السعودية أعلنت أمس، عن تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع الإجمالي إلى 527877، وتسجيل 10 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 8259.

المصدر: الإخبارية السعودية + وزارة الصحة السعودية