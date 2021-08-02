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فرنسا: الأمم المتحدة تحدد حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي بـ350 مليون دولار

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فرنسا: الأمم المتحدة تحدد حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي بـ350 مليون دولار
Reuters
مرفأ بيروت الذي تعرض للانفجار في 4 أغسطس 2020
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر الدولي الذي ستنظمه باريس والأمم المتحدة في 4 أغسطس دعما للبنان يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات سكان هذا البلد.

وقالت الرئاسة في بيان لها إنه "مع تدهور الوضع في لبنان، تقدّر الأمم المتحدة الحاجات الجديدة للسكان التي يجب الاستجابة لها بأكثر من 350 مليون دولار".

ويغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ويتزامن المؤتمر الذي سيعقد في باريس مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

 

المصدر: "مونت كارلو" 

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