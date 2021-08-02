رجل أعمال تونسي: هناك حاجة لعمل كل الأطراف فريقا واحدا لتجاوز الأزمة في البلاد

قال كمال الغريبي رئيس مجموعة GKSD للاستثمارات نائب رئيس مجموعة سان دوناتو الصحية للمستشفيات، إن هناك حاجة لتوحيد التونسيين ومؤسسات البلاد لانتشالها من أزمتها السياسية والاقتصادية.

وشدد الغريبي وهو رجل أعمال من أصول تونسية في تصريح لمجموعة "آدنكرونوس" الإعلامية، على أهمية اللعب الجماعي لتجاوز الوضع الحالي، فـ"لا أحد يفوز بمفرده".

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وأضاف رجل الأعمال "أتابع تطورات الوضع في تونس باهتمام كبير وأهله قريبون من قلبي"، متحدثا عن الحاجة إلى إيجاد حلول مناسبة للاستجابة لوباء كوفيد-19 وتحريك عجلة النمو لتجنب الوقوع في أزمة اجتماعية مأساوية جراء الوضع الاقتصادي الكارثي الراهن.

وفقا للغريبي فإنه "في أوقات كهذه، ومن أجل المصلحة العامة في تونس، نحن بحاجة إلى العمل كفريق واحد"، مشيرا إلى أن الدعم المعلن قولا وفعلا من العديد من البلدان حول العالم يأتي بمثابة شهادة على الاهتمام والصداقة التي تتمتع بها تونس.

وأوضوح أن هذا تراث عظيم يجب استخدامه على أكمل وجه في هذه المرحلة الصعبة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء