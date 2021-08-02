المغرب بصدد شراء مروحيات تركية ذات فعالية عالية

أفاد موقع "هسبريس" المغربي يوم الاثنين بأن القوات المسلحة الملكية تسعى لتعزيز وتنويع ترسانتها الحربية بمروحيات تركية ذات فعالية عالية.

وحسب موقع صحيفة "لارازون" الإسبانية فإن المغرب يتفاوض من أجل شراء 22 مروحية هجومية من تركيا، ويتضمن العقد اقتناء صواريخ ومعدات إلكترونية للأجهزة الجديدة.

ويتعلق الأمر بشراء 22 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "T129 ATAK"، من إنتاج شركة صناعات الفضاء التركية "تاي" بقيمة 1.3 مليارات دولار.

وأفاد الموقع المذكور بأن الصفقة التي تشمل الصواريخ وإلكترونيات الطيران، بدأت المفاوضات بشأنها بين الرباط وأنقرة عام 2018 لكنها شهدت انقطاعات عديدة.

El imparable rearme de Marruecos: negocia la compra de 22 helicópteros de ataque a Turquía ➡ El contrato incluye la adquisición de misiles y equipos electrónicos para los nuevos aparatos. Por @jmzuloaga

https://t.co/XM6W7KsW8J — La Razón (@larazon_es) August 2, 2021

وذكر موقع "هسبريس" أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت منذ أيام عقدا لشركة "رايتون" من أجل تصنيع محركات مقاتلة جديدة من طراز "إف 16" للمغرب بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن الشركة المعنية حصلت على إشعار تسليم بقيمة 212053200 دولار أمريكي كجزء من عقد التسليم الذي من المتوقع أن يكتمل في 30 يونيو من العام 2025.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي