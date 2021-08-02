 
مباشر
عاجل
غانتس يدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران ردا على استهداف سفينة اسرائيلية بخليج عمان

المرزوقي: إذا استمرت الأزمة في تونس سيصبح مصيرنا كالليبيين

أخبار العالم العربي

المرزوقي: إذا استمرت الأزمة في تونس سيصبح مصيرنا كالليبيين
Reuters
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyqu

اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن المسار الذي تتجه نحوه تونس شبيه بالذي عاشته ليبيا سنة 2011.

وأضاف المرزوقي في تصريح لقناة "الحوار": "إذا تواصلت الأزمة في تونس وتعقدت الأمور ولم يجد التونسيون حلولا بينهم، فسيقع تدويل المسألة التونسية وسيصبح مصيرنا كمصير الدولة الليبية".

إقرأ المزيد
المرزوقي معلقا على الأوضاع في تونس: ليس كل ما يلمع ذهبا
المرزوقي معلقا على الأوضاع في تونس: ليس كل ما يلمع ذهبا

وتابع: "هل قمنا بكل هذا ليأتي قيس سعيد ويفرط في الديمقراطية والاستقلال"، مشيرا إلى أن جميع الدول الخارجية مسلطة أنظارها على الديمقراطية في تونس.

واعتبر أن قيس سعيد لا يقوم الآن بمحاربة الفاسدين، بل يحارب خصومة السياسيين ممن لهم قضايا سخيفة.

وأضاف أن كل العملية "إفراغ للرضيع مع ماء الحمام القذر"، مشيرا إلى أن الجريمة الثانية للانقلاب تدويل قضية داخلية وتهديد واضح لاستقلال القرار الوطني.

وأكد أنه إذا ثبت ضرب رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في قرطاج من طرف ضباط أجانب فهذه خيانة وطنية.

المصدر: قناة "الحوار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا