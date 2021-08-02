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الجزائر.. تسجيل 100 إصابة بكورونا بين الأطفال في مستشفى

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تسجيل 100 إصابة بكورونا بين الأطفال في مستشفى
Reuters
الجزائر
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كشفت المختصة الجزائرية في طب الأطفال، حكيمة عباس، عن إحصاء مائة إصابة بفيروس كورونا بمصلحة طب الأطفال في مستشفى الدويرة خلال شهر يوليو الماضي.

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وحذرت الدكتورة حكيمة عباس، اليوم الاثنين، في تصريح للإذاعة الوطنية من خطر إصابة الأطفال والرضع بالفيروس المستجد بسلالاته المتحورة.

وقالت: "سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة، و لهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية واحترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم".

المصدر: الشروق

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