وزير مصري سابق يتحدث عن تصريحات إثيوبية "هدفها إحداث مشاكل داخل مصر"

قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن إثيوبيا خزنت 7.5 مليار متر مكعب فقط من المياه في بحيرة سد النهضة، وذلك عند الانتهاء من الملء الثاني للسد.

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وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن تصريحات أديس أبابا عن ملء 13.5 متر مكعب من المياه لا أساس لها من الصحة.

ولفت إلى أن التصريحات الإثيوبية هدفها الاستهلاك الداخلي ومحاولة إثارة المشاكل في الداخل المصري، خاصة عند أولئك الذين يستمعون ويصغون لتصريحات إثيوبيا، مردفا: "كلام فارغ والعالم كله عارف كده".

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا لم تكن أبدا متعاونة أو تسعى للتنسيق مع جيرانها، لافتا إلى أن سد النهضة غير مكتمل.

وشدد على أن العام المائي لمصر يبدأ أول أغسطس، موضحًا أن العام المائي هو سنوات الخير التي تأتي فيها الفيضانات لمصر ويتم تخزينها خلف السد العالي لاستخدامها في سنوات الجفاف، بينما في السودان يبدأ قبل ذلك وتحديدًا منتصف يوليو.

واستطرد علام أنه لم يتم رصد أي مشروعات زراعية في إثيوبيا كما تزعم أديس أبابا.

المصدر: صدى البلد