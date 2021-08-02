الكويت ترصد زلزالا في باطن الأرض بجنوب غرب البلاد

أعلن المعهد الكويتي للأبحاث العلمية رصد "زلزال" بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر على عمق 8 كيلو مترات، جنوب غرب البلاد.

وأوضح المعهد الكويتي المختص أن الشبكة الوطنية للزلازل سجلت اليوم الاثنين زلزالا بمنطقة المناقيش في جنوب غرب الكويت.

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد اليوم الإثنين الموافق 2/8/2021 زلزالاً بقوة 4.5 بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت منطقة المناقيش، وقد حدث الزلزال في تمام الساعة 11:31:38 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 8 كيلومتر بباطن الأرض pic.twitter.com/hcxFmKL7UP — معهد الكويت للأبحاث العلمية (@kisrofficial) August 2, 2021

وأفيد بأن الهزة الأرضية حدثت "في تمام الساعة 11:31:38 صباحا بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض".