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الكويت ترصد زلزالا في باطن الأرض بجنوب غرب البلاد

أخبار العالم العربي

الكويت ترصد زلزالا في باطن الأرض بجنوب غرب البلاد
Reuters
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أعلن المعهد الكويتي للأبحاث العلمية رصد "زلزال" بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر على عمق 8 كيلو مترات، جنوب غرب البلاد.

وأوضح المعهد الكويتي المختص أن الشبكة الوطنية للزلازل سجلت اليوم الاثنين زلزالا بمنطقة المناقيش في جنوب غرب الكويت.

وأفيد بأن الهزة الأرضية حدثت "في تمام الساعة 11:31:38 صباحا بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض".

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