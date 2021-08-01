العاهل البحريني يدعو مجلس التعاون الخليجي للعمل على تحقيق أهداف "بيان العلا"

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها في كافة المجالات، مؤكدا أهمية العمل بين دول المجلس وصولا لأهداف "بيان العلا".

وخلال استقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، أعرب عن تقديره "للعطاء المتواصل الذي تبذله جميع الكفاءات البحرينية في مختلف مجالات المسيرة الوطنية، وبما تحققه من إنجازات رائدة تهدف لإعلاء راية الوطن في كافة المحافل على المستوى الإقليمي والعالمي".

وأشاد بـ"عمق العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها في كافة المجالات"، مشيرا إلى "ما تضمنه "بيان العلا" من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وإشارة البيان لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل، وما يعزز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس والأواصر التاريخية للود والتآخي بين مواطنيه".

وأكد "أهمية العمل بين دول المجلس وصولا لأهداف "بيان العلا" للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة".

وشدد على "أهمية اتسام الخطاب الإعلامي عبر مختلف الوسائل بما فيه منصات التواصل الاجتماعي بما يمثل القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة وترسيخ الثقة والاحترام بين المواطنين، والابتعاد عن كل ما يخل بوحدة الهدف".

وأشار إلى "الثوابت الجامعة للعمل المشترك بين دول المجلس في تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول المجلس وتجمع وتعزز التعاون ووحدة الدول في البناء نحو مستقبل واعد لجميع مواطني دول المجلس".

المصدر: "وكالة الأنباء البحرينية"