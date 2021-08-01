المغرب.. "حزب الأحرار" يدعم المبادرة الملكية تجاه الجزائر

أشاد "حزب التجمع الوطني للأحرار" المغربي الدعوة الملكية المغربية للجزائر لفتح الحدود بين البلدين، باستحضار بعدها الحقوقي والقانوني.

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واعتبر الحزب في بيان عنه أن هذه المبادرة الملكية تأتي لتؤكد على ضرورة ارتقاء العلاقات بين المغرب والجزائر إلى مستوى انتظارات الشعبين، في أفق تمكين البلدين من مواجهة التحديات المشتركة التي يطرحها الوضع الإقليمي المضطرب.

وأضاف "حزب الحمامة": "إذ يثمن الأحرار الخطاب النبيل لجلالته، فإنه يسجل باعتزاز كبير وصفه الدولتين الجارتين بالتوأم المتكامل، ما يفند الإدعاءات المغرضة التي ترى في المغرب مصدرا لمشاكل الجزائر وخطرا يهدد استقرارها، ويضع حدا للتراشقات الإعلامية المسيئة للبلدين".

ودعا الحزب النخب والأحزاب السياسية الوطنية إلى الانخراط الإيجابي والمساهمة الفعلية في سبيل مساندة جهود الملك لتجاوز وضعية الجمود غير المفهومة بين البلدين.

ودعا الجزائر لاقتناص هذه الفرصة من أجل خلق مناخ داعم لمسلسل بناء الثقة وعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، مستحضرين المصلحة العليا والبعد الإستراتيجي للعلاقات الثنائية ضمانا لأمن واستقرار وازدهار شعوب المنطقة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي