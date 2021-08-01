 
مباشر
عاجل
بيان للجيش اللبناني: سنقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة

مصر.. إصابة العشرات بالاختناق إثر تسرب لغاز الكلور

أخبار العالم العربي

مصر.. إصابة العشرات بالاختناق إثر تسرب لغاز الكلور
AFP SAID KHATIB
محطة لتصفية المياه في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qygn

أكد مدير مستشفى إدفو العام في أسوان وليد عامر أن عدد المصابين الذين استقبلهم المستشفى إثر انفجار خط لغاز الكلور بمرشح مياه أبو غلاب، وصل إلى 29 شخصا.

وقال إن "المستشفى تعامل مع جميع المصابين بتوفير الأوكسجين"، لافتا إلى أن "المصابين جميعهم يعانون من اختناق بسبب غاز الكلور وحالتهم الصحية مستقرة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي أنه "تم نقل جميع المصابين لمستشفى إدفو المركزي بسيارات الإسعاف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وكل أوجه الرعاية الطبية لهم"، مؤكدا أنه "تم خروج جميع المصابين من المستشفى باستثناء 7 حالات يتوقع خروجها خلال ساعات".

المصدر: "القاهرة 24" + "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا