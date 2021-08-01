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لجنة الفيضان السودانية: أقل من نصف متر يفصل الخرطوم عن منسوب الفيضان

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لجنة الفيضان السودانية: أقل من نصف متر يفصل الخرطوم عن منسوب الفيضان
Reuters ZOHRA BENSEMRA
الخرطوم (صورة أرشيفية)
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ذكرت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية في بيانها اليومي الأحد، أن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان 16.50 متر أقل من نصف متر.

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وأفاد البيان بأن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية بلغ اليوم 573 مليون متر مكعب ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة حوالي 600 مليون متر مكعب.

وحسب البيان، فإن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 385 مليون متر مكعب، وإن معدل التصرفات خلف السدود (بملايين الأمتار المكعبة
الروصيرص: 586، سنار: 548، جبل الأولياء: 78، خشم القربة: 385، مروي: 560.

وأشار البيان إلى أن جميع القطاعات ستشهد إرتفاعا بمتوسط 25 سم، مهيبا بالمواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.

وكانت ولاية سنار السودانية قد أعلنت أمس حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

المصدر: RT  

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