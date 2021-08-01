 
مباشر

مع تطبيق إجراءات جديدة.. الفئات المسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات في الإمارات

أخبار العالم العربي

مع تطبيق إجراءات جديدة.. الفئات المسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات في الإمارات
Reuters Ahmed Jadallah
العلم الإماراتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyds

في إطار الحد من تداعيات جائحة كورونا، تبدأ اليوم الأحد، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة.

إقرأ المزيد
إمارة أبو ظبي تعلن العزل الجزئي اعتبارا من 19 يوليو
إمارة أبو ظبي تعلن العزل الجزئي اعتبارا من 19 يوليو

وتنص الإجراءات باقتصار دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على الأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، أو من يحمل فحصا.

كما يقتصر دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية على الذين لديهم نتيجة مسحة الأنف "PCR" سلبية صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، أو الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية للفحص، ومن هم دون سن الـ16.

المصدر: صحيفة "البيان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا