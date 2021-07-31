شكري: نواصل العمل مع دول الجوار من أجل مصلحة ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر والجزائر توليان اهتماما بالغا لليبيا الشقيقة، مشددا على ضرورة تعزيز الاستقرار ومؤسسات الدولة فى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال استقبا شكري له اليوم السبت بالقاهرة.

ولفت شكري إلى أن فتح الطريق الساحلي مؤشر إيجابي علي تحسن الوضع السياسي فى ليبيا.

وأضاف: "نعمل علي دعم الحلول الليبية لدعم استقرار البلاد، ونتطلع لخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية ونواصل العمل مع دول الجوار من أجل مصلحة ليبيا".

المصدر: RT