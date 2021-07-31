القوات الإسرائيلية تغلق حي الشيخ جراح بشكل كامل في القدس الشرقية (فيديوهات)

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال قمعت مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس بالضرب والمياه العادمة، عشية جلسة في المحكمة العليا للنظر بقضية الحي".

وأضافت أن "قوات الاحتلال أغلقت مدخل حي الشيخ بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه، وفور بدء الهتاف ضد قرارات الإخلاء، قامت القوات بملاحقة المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب والدفع حتى ابعدتهم باتجاه الشارع الرئيسي".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مقدسيين وأخضعتهم للتفتيش الميداني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق الإغلاق الإسرائيلي للحي، ومحاولة تفريق المحتجين.

قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء بحي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي و المتضامنين.#انقذوا_حي_الشيخ_جراحpic.twitter.com/xXher5MXbV — المجتمع الرقمي الفلسطيني - UPDC (@UPALDC) July 31, 2021

قوات الاحتلال تغلق حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بشكل كامل وتقتحم عدة منازل بينهم منزل منى ومحمد الكرد. #الخطيب_اسطوره_مصريه#فريق_مجاهدون#مسلسل_دموع_في_عيون_بلحهpic.twitter.com/Y8DcKUamvs — قسامية (@Qassamiya2) July 31, 2021

الاحتلال يستخدم مواد كيماوية "خرارة" في حي الشيخ جراح. نظام عنصري قذر يروج انه الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ولا يحتمل تظاهرة سلمية واحدة. #انقذوا_حي_الشيخ_جراحpic.twitter.com/qaEQb2QEHt — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) July 31, 2021

المصدر: "معا" + RT