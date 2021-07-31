جنوب السودان يبدي استعداده للوساطة في ملف سد النهضة - فيديو

أعلن جيمس واني إيغا نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية عن استعداده للوساطة في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وقال في حوار خاص أجرته معه قناة "إكسترا نيوز" المصرية: "نسعى لألا يكون هناك أي تدهور في العلاقات بين الدول، ونحن مستعدون لعقد حوار بين جميع الأطراف والتوصل إلى حل يرضي الجميع".

وأضاف: "جنوب السودان في حاجة إلى خبرات الري المتوفرة لدى مصر، وكذلك التعاون في العديد من المجالات، ومنها التعليم العالي، والبترول، والهندسة، والاتصالات".

وأكد إيغا، أن "مصر شهدت مؤخرا تطورا هائلا في العمران والكهرباء والقطارات ومترو الأنفاق".

وأضاف: "اتفقنا مع مصر في مجالات كثيرة جدا تشمل الصحة والتعليم والمياه وهناك استثمارات في الكهرباء، وجنوب السودان تنقصه تدريب الكوادر فنيا وإداريا، ونحن مستعدون للشراكة الاقتصادية في كل المجالات مع مصر".

وختم بالقول: "بدأنا في الشهر الماضي معرضا دوليا في مدينة جوبا وسنشارك في المعارض التي تقام كل عام لعرض الإنتاج المصري وإنتاج جنوب السودان".

المصدر: وكالات مصرية