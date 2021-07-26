وزيرة خارجية جنوب السودان تناقش مع مصر تطورات أزمة سد النهضة

وصلت وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان، بياتريس واني، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، قادمة من تركيا، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تبحث الوزيرة خلال زيارتها للقاهرة دعم علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وتلتقي وزيرة خارجية جنوب السودان، خلال زيارتها هذه، عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية، خاصة فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لبحث دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كانت الوزيرة التقت وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أثناء زيارته لعاصمة بلادها، جوبا، أواخر يونيو الماضي، حيث أجرى الجانبان مشاورات بشأن تدعيم التعاون الثنائي، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة، المتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة.

المصدر: الشروق