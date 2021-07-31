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تونس.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

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تونس.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية
Reuters
رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي
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أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بنقل رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي مساء اليوم السبت إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة".

يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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