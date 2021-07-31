إصابة صبري صيدم عضو مركزية "فتح" جراء حادث سير (فيديو+صور)

أصيب عضو اللجنة المركزية، لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" صبري صيدم وسائقه بجراح طفيفة في حادث سير وقع صباح اليوم السبت.

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ووفق مصادر محلية فقد كان صيدم في طريقه إلى مدينة دورا في الخليل للمشاركة في اعتصام يقام نصرة للأسرى المضربين عن الطعام عندما تعرض لحادث سير أدى لإصابته رفقة سائقه بجراح وصفت بالطفيفة.

إصابة د. صبري صيدم بـ حادث سير في مدينة دورا بالخليل pic.twitter.com/QIZNkkdIB5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 31, 2021

المصدر: "شهاب"+"فيسبوك"