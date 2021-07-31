 
مباشر

إصابة صبري صيدم عضو مركزية "فتح" جراء حادث سير (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

إصابة صبري صيدم عضو مركزية
فيسبوك
صبري صيدم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qy6r

أصيب عضو اللجنة المركزية، لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" صبري صيدم وسائقه بجراح طفيفة في حادث سير وقع صباح اليوم السبت.

إقرأ المزيد
مصدر فلسطيني ينفي مزاعم تدهور صحة عباس
مصدر فلسطيني ينفي مزاعم تدهور صحة عباس

ووفق مصادر محلية فقد كان صيدم في طريقه إلى مدينة دورا في الخليل للمشاركة في اعتصام يقام نصرة للأسرى المضربين عن الطعام عندما تعرض لحادث سير أدى لإصابته رفقة سائقه بجراح وصفت بالطفيفة.

إصابة صبري صيدم عضو مركزية
إصابة صبري صيدم عضو مركزية
إصابة صبري صيدم عضو مركزية

المصدر: "شهاب"+"فيسبوك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا