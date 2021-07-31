السلطات العراقية تضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا

أعلنت هيئة الجمارك العراقية التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، ضبط ثلاث طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا.

وذكرت في بيان صحفي: "ضبطت ثلاث طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي في كمرك مطار البصرة الدولي قادما من اسطنبول".

وأضافت، أن "المسافر وصل على متن الخطوط الجوية التركية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطائرات وفقا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984".

وتمكن مراسل RT التحقق من موديل الطائرات بحسب الصورة التي نشرتها الهيئة، وتبين أنها طائرات تصوير وفقا لما هو معروض من تعريف في موقع أمازون العالمي.



يذكر أن هجمات كثيرة طالت منشآت عراقية وأمريكية في العراق عبر الطائرات المسيرة، وتعمل السلطات العراقية على الحد من حركة هذا النوع من الطائرات.

المصدر: RT