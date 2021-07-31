وزير الخارجية العراقي: نتطلع لرؤية فريق أممي لمراقبة الانتخابات

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تطلع الحكومة لرؤية فريق أممي لمراقبة الانتخابات في جميع المحافظات العراقية.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك رئيس فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة كريغ جينيس، والفريق الأمني المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأكد الوزير أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مقدما شكره لفريق الدعم الانتخابي على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبلهم أثناء المفاوضات المتعلقة بطلب العراق حول المراقبة الانتخابية.

وأشار إلى أن "الخطوات الدبلوماسية للحكومة العراقية على أكثر من محور سواء في نيويورك أو تجاه عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن"، معربا عن "سعادته لحصول العراق على موقف داعم بالاجماع من قبل مجلس الأمن".

ولفت إلى "تطلع الحكومة العراقية لرؤية فريق أممي للمراقبة في جميع المحافظات العراقية لتعزيز الثقة العامة بالعملية الانتخابية"، مؤكدا "جهود الحكومة العراقية وتحركاتها على المنظمات الإقليمية وتجاه عدد كبير من الدول على المستوى الثنائي لغرض إرسال فرق للمراقبة الانتخابية".

المصدر: "واع"