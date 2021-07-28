مفوضية الانتخابات العراقية لـRT: لم يقدم لنا أي مرشح طلب انسحاب بشكل رسمي

أكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن المفوضية لم تستلم أي طلب انسحاب بشكل رسمي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت لـRT، إن "المفوضية صادقت على طلبات ترشيح 3249 مرشحا، ولم تستلم من جميع هؤلاء أي طلب بالانسحاب".

وأضافت، أن "باب تقديم طلبات الانسحاب أغلق في العشرين من يونيو الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "المنبر العراقي" بزعامة رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال نائب رئيس المنبر العراقي، وائل عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد: "نعلن، نحن المنبر العراقي، موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات".

وكانت أحزاب وجهات سياسية أخرى قد أعلنت قبل ذلك انسحابها من هذه الانتخابات، مبررة ذلك بغياب الأجواء الآمنة لإجرائها.

المصدر: RT