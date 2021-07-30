إسرائيل تمنح تسهيلات سفر للفلسطينيين عبر معبري بيت حانون واللنبي

أكدت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن إسرائيل أعلنت عن تسهيلات جديدة لسكان قطاع غزة خاصة والفلسطينيين عامة، للسفر إلى الخارج عبر معبري بيت حانون إيرز، واللنبي.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن "الجانب الإسرائيلي سيسمح لسكان قطاع غزة بالسفر عبر معبر بيت حانون إيرز اعتبارا من يوم الأحد المقبل".

وأضافت: "الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجرا من حملة بطاقة (BMC) يوميا".

وحسب الشؤون المدنية، "قرر الجانب الإسرائيلي السماح للفلسطينيين عموما بالسفر إلى الخارج عبر معبر اللنبي".

وأوضحت أن "إسرائيل ستمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح قرابة الدرجة الأولى فقط".

المصدر: RT