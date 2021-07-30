إسرائيل تقر إجراءات خاصة بقطاع غزة

قررت إسرائيل في ختام "تقييم للأوضاع الأمنية" وبموافقة المستوى السياسي، توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلا بحريا، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وقال بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان، إنه اعتبارا من يوم الأحد القادم سيتاح إدخال معدات وبضائع من أجل استمرار تنفيذ المشاريع التي تتم برعاية المجتمع الدولي في غزة في مجالات الغذاء، المياه، الطب وصيد الأسماك، وذلك إلى جانب الموافقة على إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، من إسرائيل إلى القطاع. كما وسيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل.

هذا وتقرر أيضا إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان القطاع إلى الخارج عن طريق معبر الكرامة. وبالإضافة إلى ذلك، ولمرة واحدة فقط، سيتاح إدخال 29 مركبة خصوصية تركت في معبر إيرز بيت حانون منذ الحرب الأخيرة على غزة.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة قوله إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية الرسمية بعودة مساحة الصيد إلى 12 ميلا ابتداء من صباح الجمعة.

واعتبر بكر أن القرار الإسرائيلي من شأنه إعادة الحياة لأكثر من 4 آلاف صياد يعتاشون من وراء مهنة الصيد ويعيلون قرابة 50 ألف فرد.

المصدر: معا + شينخوا