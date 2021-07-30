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العراق.. الحشد الشعبي يرسل قوات إضافية إلى موقع هجوم "داعش" شمال بغداد

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العراق.. الحشد الشعبي يرسل قوات إضافية إلى موقع هجوم
قوات الحشد الشعبي في العراق - أرشيف
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إرسال تعزيزات عسكرية إلى ناحية يثرب شمالي بغداد، حيث شن تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما على مجلس عزاء هناك.

وذكرت في بيان صحفي، أن "اللواء 41، أرسل تعزيزات عسكرية إلى مكان التعرض الإرهابي".

وأضافت، أن "القوة وصلت إلى منطقة (ألبو جيلي) التابعة لناحية يثرب على خلفية التعرض الإرهابي، بهد إسناد الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة".

وأفاد مراسلنا في بغداد، عن سقوط 6 قتلى في هجوم شنه تنظيم داعش وطال مجلسا للعزاء في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.

المصدر: RT

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