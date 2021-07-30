الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فيديو)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر يوم الجمعة 30 يوليو بقصر قرطاج، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس قيس سعيد تحيات الملك سلمان وولي العهد، وأشار إلى أن المملكة تحترم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وكل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعدها أمرا سياديا.

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وشدد وزير الخارجية السعودي على ثقة بلاده في قدرة القيادة التونسية على تجاوز هذا الظرف بما يحقق العيش الكريم والازدهار للشعب التونسي، مجددا التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب تونس في كل ما يدعم أمنها واستقرارها وفي مواجهة التحديات التي تعترضها.

ودعا الدبلوماسي السعودي المجتمع الدولي إلى معاضدة جهود تونس في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة.

من جانبه، جدد الرئيس التونسي الإعراب عن بالغ شكره للعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد على المد التضامني الأخوي النبيل في مواجهة جائحة كوفيد-19، مؤكدا على أن الشعب التونسي لن ينسى أبدا هبة المملكة العربية السعودية والتي ترسخ، مرة أخرى، مدى متانة وعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين.

كما أكد الرئيس التونسي على تمسكه بتحمل أمانة ومسؤولية حماية الدولة التونسية والتصدي لكل محاولات ضربها وتفتيها.

المصدر: RT + وكالات