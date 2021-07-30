المغرب.. المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات "الكيف" تدخل حيز التنفيذ

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي دخل حيز التنفيذ في البلاد، بنشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت المادة الـ56 من القانون إلى أن "هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية".

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وينص القانون على أنه "لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون".

وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.

وأكد القانون أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة وإنتاج "الكيف" ستحدد لاحقا بمرسوم خاص في وقت تباينت فيه مواقف الفاعلين السياسيين والمنتخبين حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية والتاريخية التي تميزت بهذه الزراعية وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة التي باتت تزرع الحشيش في السنوات الأخيرة.

المصدر: "موقع "هسبريس" المغربي