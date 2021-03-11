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المغرب يشرّع زراعة القنب الهندي

أخبار العالم العربي

المغرب يشرّع زراعة القنب الهندي
Reuters
المغرب توافق على زراعة القنب الهندي في أراضيها
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‏صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها صباح اليوم الخميس على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ووأوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي.

المصدر: وكالات

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