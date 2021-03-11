المغرب يشرّع زراعة القنب الهندي

‏صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها صباح اليوم الخميس على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

صادقت الحكومة في اجتماعها صباح اليوم على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما صادقت على ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بــ #الصفقات_العمومية، ويهدف لتعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية.#المغربpic.twitter.com/NY15l0G9Ea — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) March 11, 2021

ووأوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي.

المصدر: وكالات