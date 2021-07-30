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ليبيا.. ردود أفعال متباينة بعد ظهور سيف الإسلام القذافي مجددا

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ليبيا.. ردود أفعال متباينة بعد ظهور سيف الإسلام القذافي مجددا
Reuters
سيف الإسلام القذافي
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أثار ظهور سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مجددا بعد اختفاء دام سنوات مع مراسل "نيويورك تايمز"، ردود أفعال متباينة بين النشطاء الليبين.

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وعلقت الدكتورة جميلة المحمودي الأكاديمية المقيمة بمصر وإحدى الداعمات لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على ظهور سيف الإسلام القذافي مجددا بعد اختفاء دام سنوات، وكتبت على "فيسبوك": "يا سيف الإسلام أنت ابن الزعيم معمر القذافي صاحب أكبر مشروع وطني .. لماذا تخرج علينا بعد عشرة سنوات بصور باهتة وعن طريقة نافذة أمريكية أو غربية".

وأضافت: "انت ولدنا لماذا لا تتحدث  مباشر معنا.. الوسائل الإعلامية الليبية مهما اختلفنا معها تظل أكثر عمق ومهنية من أصحاب الأجندات الخارجية التي تسوق سمها الخبيث بصورك التي تقول أنك زعيم عصابة هارب من العدالة.. وأنت  الأسير رقم  المجد".

وتابعت: "للأسف العبط مستمر عسلامتك_ياكبدي".

 بينما وصفت صفحة "تك يحرق كل شيء" ظهور سيف الإسلام بأنه "حالة من الإسهال تضرب مصراتة وبنغازي بعد ظهور سيف الإسلام القدافي".

ليبيا.. ردود أفعال متباينة بعد ظهور سيف الإسلام القذافي مجددا

وقال حسام بهري أحد النشطاء الليبين: "مبدئيا ظهور سيف الإسلام القدافي في المشهد شيء مطمئن جدا بأن الحرب قادمة مافيش كلام".

ليبيا.. ردود أفعال متباينة بعد ظهور سيف الإسلام القذافي مجددا

وكان الصحفي الأمريكي روبرت ورث قد زار مؤخرا سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان، ونقل عنه قوله إنه حر الحركة ويرتب لعودته إلى الساحة السياسية في بلاده.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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