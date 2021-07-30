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مصر تعلن عن إجراءات جديدة لمواطنيها المسافرين للخارج

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مصر تعلن عن إجراءات جديدة لمواطنيها المسافرين للخارج
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر بدء تشغيل 125 مركزا لتلقي لقاح فيروس كورونا للمسافرين للخارج، موزعة على جميع المحافظات.

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وأوضحت أن مراكز تطعيم المسافرين ستسهل عملية تلقيهم لقاح كورونا دون الانتظار في المراكز الأخرى المعنية بتطعيم باقي المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الراغبين في السفر سيقومون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المخصص للحصول على لقاحات كورونا، واختيار مركز تطعيم المسافرين من القائمة وفقا للمنطقة الأقرب لهم.

وأكدت أن مواعيد عمل مكاتب تطعيم المسافرين للخارج ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار شهادة تطعيم السفر المدعومة بـQR code من خلال مراكز التطعيم فور تشغيلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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