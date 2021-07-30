شاهد.. اصطدام قطار بحائط خرساني في مصر

نشرت بوابة "أخبار اليوم" الحكومية في مصر، اللقطات الأولى من تصادم قطار بالصدادات الخرسانية بمحطة سكك حديد نجع حمادي، والذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

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وبدأ المسؤولون بمحطة سكك حديد نجع حمادي، في رفع أثار تصادم حادث قطار نجع حمادي، بعد أن اصطدم بالصدادات الخرسانية، بعد ظهر اليوم الجمعة

وقال سائق القطار إنه كان على محطة قطار نجع حمادي، وانطلق في رحلته بعد أن نادى مذيع المحطة بتحرك القطار، مضيقا أنه توقف مرتين بعد تحركه، في مسافة لا تزيد عن 70 مترا، ثم شاهد مواطنون يهرولون بعد أن قام عامل المحطة، برد التحويلة بعد تحرك القطار، مما أسفر عن تصادم القطار في الصدادات الخرسانية، ووقع الحادث الذي أسفر عن إصابته.

المصدر: أخبار اليوم