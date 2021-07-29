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مصر.. مصرع 3 أشخاص صدم قطار سيارتهم في الدقهلية

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مصر.. مصرع 3 أشخاص صدم قطار سيارتهم في الدقهلية
RT
علابة قطار في مصر - أرشيف -
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لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر صدم قطار سيارتهم وهي تعبر السكة قرب قرية طرانيس العرب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر.

وأفاد موقع صحيفة "الأهرام" المصرية بأنه وأثناء مرور القطار اصطدم بالسيارة التي كانت تقل 3 أشخاص لقوا حتفهم في الحال، هم بكر جودة، ومحمود الديب وشقيقته.

وتم نقل المتوفين لمستشفي السنبلاوين المركزي ورفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

المصدر: "الأهرام"

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