الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا

أعلن وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني، أن هذا الأسبوع شهد تضاعف عدد الإصابات بكورونا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

ونشر المعاني المنحنى الوبائي الأسبوعي معلقا: "عدد الإصابات هذا الاسبوع هو الأكبر منذ ثلاثة شهور".

وأضاف: "أعتقد أننا دخلنا في الموجة الثالثة والله أعلم"، ودعا إلى مواصلة اتخاذ إجراءات الوقاية المعتادة.

ووفقا لما نشره المعاني فقد سجلت في الأردن الأسبوع الماضي 3276 إصابة، مقارنة بـ6731 هذا الأسبوع.

المنحنى الوبائي الأردني لأعداد حالات #كورونا لغاية مساء يوم الجمعة 2021/7/30. من الملاحظ تضاعف عدد الحالات الأسبوعي مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث آن هذا العدد هو الأكبر منذ ثلاثة شهور. أعتقد أننا دخلنا في الموجة الثالثة والله أعلم. علينا مواصلة اتخاذ إجراءات الوقاية المعتادة. pic.twitter.com/LjRZhRinrn — Walid Maani (@WalidMaani) July 30, 2021

المصدر: موقع "خبرني" الأردني