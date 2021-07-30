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الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا
Reuters
منذ 3 أشهر.. الأردن تسجل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا أسبوعيا
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أعلن وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني، أن هذا الأسبوع شهد تضاعف عدد الإصابات بكورونا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

ونشر المعاني المنحنى الوبائي الأسبوعي معلقا: "عدد الإصابات هذا الاسبوع هو الأكبر منذ ثلاثة شهور".

وأضاف: "أعتقد أننا دخلنا في الموجة الثالثة والله أعلم"، ودعا إلى مواصلة اتخاذ إجراءات الوقاية المعتادة.

ووفقا لما نشره المعاني فقد سجلت في الأردن الأسبوع الماضي 3276 إصابة، مقارنة بـ6731 هذا الأسبوع.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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