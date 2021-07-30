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شركة "زودياك ماريتايم": السفينة "ميرسر ستريت" تحت سيطرة الطاقم وترافقها البحرية الأمريكية

أخبار العالم العربي

شركة
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة للسفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان، أنها أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

ونشرت الشركة تغريدة على موقع "تويتر"، جاء فيها: "يمكننا أن نؤكد على أن ميرسر ستريت تحت سيطرة طاقمها وترافقها البحرية الأمريكية إلى مكان آمن".

وكانت شركة "زودياك ماريتيم" الإسرائيلية أعلنت أن اثنين بريطاني وروماني، من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان في بحر العرب، اليوم الجمعة، قتلا نتيجة الهجوم.

المصدر: RT

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