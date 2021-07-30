المنفي يستعرض نتائج مباحثاته مع تبون

نشر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تغريدة عبر "تويتر" عقب عودته من الجزائر الخميس، لخص فيها نتائج زيارته ومباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكتب المنفي "سعدنا بزيارة الشقيقة الجزائر ولقاء أخي عبد المجيد تبون حيث وجدنا تطابقا كبيرا في وجهات النظر".

وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي وتأمين الحدود، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق على فتح معبري "كيل تنالكم" و"الدبداب"واستئناف الرحلات الجوية، كما أكد الطرفان على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية بليبيا.

سُعدنا بزيارة الشقيقة الجزائر ولقاء أخي @TebbouneAmadjid حيث وجدنا تطابقا كبيرا في وجهات النظر.تناولنا الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي وتأمين الحدود واتفقنا على فتح معبري "كيل تنالكم" و"الدبداب"واستئناف الرحلات الجوية كما أكدنا على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية pic.twitter.com/izplv9Z5ww — محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) July 29, 2021

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وكان تبون قد قال للمنفي خلال اجتماعهما إن الجزائر "رهن إشارة ليبيا"، مؤكدا استعداد بلاده لدعم ليبيا في مجال الانتخابات والعملية السياسية، وإيصال صوتها في المحافل الدولية.

المصدر: RT