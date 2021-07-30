 
مباشر

المنفي يستعرض نتائج مباحثاته مع تبون

أخبار العالم العربي

المنفي يستعرض نتائج مباحثاته مع تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qy08

نشر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تغريدة عبر "تويتر" عقب عودته من الجزائر الخميس، لخص فيها نتائج زيارته ومباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكتب المنفي "سعدنا بزيارة الشقيقة الجزائر ولقاء أخي عبد المجيد تبون حيث وجدنا تطابقا كبيرا في وجهات النظر".

وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي وتأمين الحدود، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق على فتح معبري "كيل تنالكم" و"الدبداب"واستئناف الرحلات الجوية، كما أكد الطرفان على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية بليبيا.

إقرأ المزيد
تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي
تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وكان تبون قد قال للمنفي خلال اجتماعهما إن الجزائر "رهن إشارة ليبيا"، مؤكدا استعداد بلاده لدعم ليبيا في مجال الانتخابات والعملية السياسية، وإيصال صوتها في المحافل الدولية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا