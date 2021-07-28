تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقال تبون عقب استقباله المنفي إنه "تم الاتفاق على الكثير من القرارات التي تساعد في حلحلة بعض المشاكل المطروحة في ليبيا"، مؤكدا أن الجزائر "رهن إشارة ليبيا".

وأضاف أن الجزائر تنتظر "ما يقرره الأشقاء الليبيون" لإنهاء أزمة البلاد.

وكان في استقبال المنفي، الذي وصل اليوم إلى مطار الجزائر العاصمة الدولي في أول زيارة رسمية له إلى البلاد، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.

وخلال الأسابيع الأخيرة زار مسؤولون ليبيون كبار الجزائر، في مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتركزت المباحثات حول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وأمن الحدود، كما أعلن تبون استعداد بلاده لاحتضان جلسات حوار ليبية لتجاوز الأزمة.

المصدر: وكالات