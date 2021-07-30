اليمن.. الحوثيون يعلنون عن نجاحات ميدانية في البيضاء

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع أن قوات الجماعة حققت نجاحات ميدانية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال سريع في بيان له اليوم الجمعة إن المرحلة الثانية من عملية "النصر المبين" أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد عناصر موالية للتحالف العربي وتكبيدها خسائر فادحة.

وأشار المتحدث إلى وقوع المئات من تلك العناصر بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة، مضيفا أن "قواتنا بصدد تطهير ما تبقى من جيوب في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها".

بيان عملية النصر المبين في مرحلتها الثانية.. pic.twitter.com/6tUN2vyvOA — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 30, 2021

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والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير عن تحقيق جماعة "أنصار الله" تقدما ميدانيا خلال معارك ضد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة البيضاء.

المصدر: "المسيرة نت"