اليمن.. الحوثيون يحرزون تقدما باتجاه محافظة شبوة الغنية بالنفط

حققت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم السبت، تقدما ميدانيا خلال معارك ضد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري يمني قوله إن مقاتلي "أنصار الله" سيطروا خلال معارك مع الجيش اليمني وقبليين موالين له على مواقع في جبهة ناطع شمال البيضاء، بينها "عقبة مالح"، المرتفع الاستراتيجي المطل على مديرية بيحان شمال غربي محافظة شبوة الغنية بالنفط.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي يمهد لـ "أنصار الله" التقدم باتجاه مديرية بيحان التي تبعد نحو 200 كم عن مدينة عتق، مركز محافظة شبوة.

وكانت الجماعة سيطرت، الخميس الماضي، على "عقبة القنذع"، وهي سلسلة مرتفعات استراتيجية في مديرية نعمان شمال البيضاء التي تطل على محافظة شبوة.

وأعلن الجيش اليمني مطلع الشهر الجاري تحقيق قواته تقدمات ميدانية والسيطرة على مناطق واسعة في مديريتي الصومعة والزاهر بمحافظة البيضاء خلال إطلاقه عملية "النجم الثاقب" لاستعادة المحافظة من قبضة "أنصار الله".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"