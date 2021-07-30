سوريا.. إخماد الحريق الذي امتد من الأراضي اللبنانية باتجاه حمص
Reuters
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أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص مدعومة بعناصر من الجيش السوري الحريق الذي امتد من الأراضي اللبنانية باتجاه أطراف قرية أكوم في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بالكامل.
وأشار مدير الدفاع المدني اللواء سعيد العوض إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل وتتم حاليا عمليات التبريد، مبينا أت الآليات تعمل على إنشاء خط نار فاصل على الحدود السورية اللبنانية.
ولفت العوض إلى مشاركة حوامات الجيش السوري بعملية إخماد الحريق إضافة إلى جنود الجيش العربي السوري ومؤازرة من فرق الإطفاء الأخرى حيث تم استدعاء وحدات وعربات من دمشق وريفها إلى مكان الحريق.
المصدر: "سانا"