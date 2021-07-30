حرائق شمال لبنان تتمدد نحو الحدود السورية
لليوم الثالث على التوالي، تستمر حرائق شمال لبنان بالتهام مساحات شاسعة من الأحراج، حيث اقتربت من منازل السكان وتوسعت نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الحرائق خرجت عن السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وتوسعت رقعة النار ليلا بشكل كبير في محلة قرنة الديبة، واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها سكانها تحسبا من تغير اتجاه الرياح ليلا واندفاعها باتجاههم.
وتعمل فرق الدفاع المدني والمتطوعين على الأرض وطوافات للجيش اللبناني من الجو، على محاولة إخماد النيران، حيث تم تركيب بركة مياه في أحد الحقول القريبة من موقع الحريق.
Seven of the #Lebanese army helicopters working on extinguishing the fire at #Akkar region after about 20,000 meters square of forests were burned since yesterday!!! 🔥🇱🇧💔— We Are Lebanon (@WeAreLebanon) July 29, 2021
🎥: @o_taleb10#WeAreLebanon#Lebanon#لبنان_يحترق#لبنانpic.twitter.com/sVmAbraB7q
ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر اقتراب الحريق من منازلهم.
it’s so close from houses , this video was taken half an hour ago 😭💔 #PrayForLebanon#لبنان_يحترقpic.twitter.com/nw6LmMRQtU— Joy 💫 (@diziseriesfan) July 29, 2021
من جهة أخرى، عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف أحد المتطوعين الذي أصيب بحال اختناق بفعل تنشق الدخان، وتم نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، كما عمل على إجلاء عدد من الأشخاص من منازلهم.
وكانت الحرائق التي اندلعت منذ 3 أيام أدت إلى مقتل شخص واحد من المتطوعين كان يعمل على المساعدة بإخماد النيران.
المصدر: الوطنية للإعلام