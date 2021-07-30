السيول تودي بحياة 7 فتيات في محافظة أبين جنوب اليمن

لقيت 7 فتيات حتفهن غرقا في محافظة أبين جنوب اليمن، إثر سيول وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثير منخفض جوي ضرب عددا من محافظات البلاد.

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وأفاد مصدر في السلطات المحلية بمحافظة أبين، بأن 7 فتيات من عائلة واحدة توفين غرقا إثر اجتياح سيول جارفة بمنطقة حصامة في وادي الكفاه في مديرية المحفد شمال شرقي أبين.

وأضاف أن الفتيات السبع تتراوح أعمارهن بين 6 و8 سنوات.

وأشار المصدر إلى تسبب السيول في قطع الطريق الرابط بين محافظتي أبين وشبوة بعدما غمرت السيول أجزاء من الطريق غرب مديرية المحفد.

وكانت السيول التي تضرب اليمن أدت الأسبوع الفائت إلى وفاة 7 أشخاص على الأقل في محافظتي شبوة والمهرة جنوب وشرق اليمن.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بوقت سابق هذا الأسبوع إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات خطيرة في أجزاء من محافظات الحديدة والجوف وصنعاء، بما في ذلك المناطق التي تستضيف نازحين فروا من الصراع في مناطق أخرى، مشيرا إلى أن الوكالات الإنسانية تعمل مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات الأولية.

المصدر: وسائل إعلام يمنية+ سبوتنيك