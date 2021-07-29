تعليق رسمي سوري على الوضع في درعا

نفى مصدر مسؤول في محافظة درعا السورية الأخبار التي تتناقلها مواقع "المجموعات المسلحة"، وقال إن هدفها إثارة البلبلة.

ونشرت صفحة فرع "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا تصريحات نسبتها إلى "مصدر مسؤول" في المحافظة لم تسمه، قال فيها إن "هناك عشرات الأخبار المزيفة التي أوردتها بعض مواقع المجموعات المسلحة في محاولة لإثارة البلبلة آخرها كان الحديث عن استهداف سيارة عسكرية على طريق إزرع ـ الشيخ مسكين بريف درعا وهذا الخبر منفي جملة وتفصيلا هو وجملة من الأخبار الكاذبة".

وأضاف المصدر أن "التطورات الأخيرة في المحافظة جاءت بعد تقدم وحدات الجيش على عدة محاور في درعا البلد" وقال إن "تصدي وحدات الجيش كان حازما ضد أي هجوم وكان آخرها الهجوم الذي تم تنفيذه باتجاه نقطة الموارد المائية المعروفة بنقطة الري والذي تكبد فيه المسلحون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ووقوع العديد من الإصابات المباشرة في صفوف المسلحين".

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وقال المصدر إن "وحدات الجيش في بعض مناطق الريف عززت نقاطها في بعض المواقع عن طريق تجميع النقاط لتشكل مصدر قوة ضد أي اعتداء".

وحول ما تم تداوله حول السيطرة على عدد من نقاط الجيش في المحافظة، قال المصدر: إن نقاطا للجيش في بلدة صيدا وفي تل السمن بريف درعا تعرضت "لهجمات من قبل فصائل مسلحة وتمكن عناصر الجيش من السيطرة على الموقف واندحر المسلحون المهاجمون".

وكان عدد من الصفحات والمواقع نشرت صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنهم جنود من الجيش السوري تم أسرهم، كما انتشرت أخبار عن سيطرة مسلحين على عدد من حواجز الجيش في المدينة.

المصدر: RT